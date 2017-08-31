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В ближайшие пять лет Омск получит на благоустройство 2,5 млрд рублей

В течение ближайших пяти лет Омск каждый год будет получать порядка 500 млн рублей на благоустройство дворов, сообщил губернатор Омской области Виктор Назарова во время визита в микрорайон «Московка». Речь идет о деньгах, предусмотренных проектом «Городская среда».

Уже в этом году город получит порядка 480 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт дворовых проездов, замену бордюров, асфальтирование тротуаров. А в следующем году деньги направят на комплексное благоустройство парков, общественных пространств.

«Наша задача – сделать город привлекательным для омичей непосредственно в месте проживания, чтобы они могли выйти в парк рядом со своим домом», – сказал Назаров, передает пресс-служба регионального правительства.

Уже известно, что в «Московке» на улице Гашека появится рекреационная зона. Там планируют обновить детскую площадку, установленную фондом «Обнаженные сердца», сделать фонтан. Как отметил Назаров, пока решается вопрос, будет ли принимать участие в этом фонд.

Еще одна рекреационная территория будет рядом с Сибирским проспектом. Там создадут Парк семейного отдыха, концепция проекта уже есть. Претворить идею в жизнь хотят в течение 2018-2019 годов.