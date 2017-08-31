В ДТП на проспекте Мира пострадали двое детей

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На пересечении Доковской улицы и проспекта Мира автоледи на «Ниссане» врезалась в «Тойоту». После столкновения ее автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в стоящий «ПАЗ».

По данным УГИБДД по Омской области, пострадали два ребенка, которые были в салоне «Ниссана»: девочка 2012 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Их обоих отправили в больницу.