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НовостиДТП

В ДТП на проспекте Мира пострадали двое детей

В ДТП на проспекте Мира пострадали двое детей
Источник картинки
Мальчик и девочка отправлены в больницу. 
31.08.2017 19:15
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На пересечении Доковской улицы и проспекта Мира автоледи на «Ниссане» врезалась в «Тойоту». После столкновения ее автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в стоящий «ПАЗ».

По данным УГИБДД по Омской области, пострадали два ребенка, которые были в салоне «Ниссана»: девочка 2012 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Их обоих отправили в больницу.  

Автор: Марина Петрова
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