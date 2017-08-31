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Автобусные маршруты Омска скорректировали
В омские автобусные маршруты №№ 47Н, 387, 392 внесли изменения. Так, конечным пунктом № 47Н «Улица Гашека — микрорайон «Первокирпичный» теперь станет «Онкодиспансер». При этом автобус будет проезжать мимо строящегося микрорайона на улицах Завертяева и Стороженко.
№ 392 маршрут «ПО «Иртыш» — улица 21-я Амурская» продлили до «Гараж ЦС» и пустили по улицам 24-я Северная и Орджоникидзе в обоих направлениях.
№ 387 маршрут «Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) — строительный рынок «Южный» теперь будет проходить по улицам Шебалдина, 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональной, Орджоникидзе, 7-й Северной, Красный Путь, а вот на улицу Маяковского, проспект Карла Маркса и улицу Красный Путь на участке от улицы Интернациональной до улицы 7-й Северной заезжать не будет.
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