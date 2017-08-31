Омск стал интересен туристам

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Об этом заявила компания Airbnb.

Компания Airbnb зафиксировала существенный рост интереса туристов к Омску. Проанализировав данные об аренде жилья, специалисты пришли к выводу, что спрос вырос на 195% по сравнению с июнем-августом 2016 года.

Наиболее серьезный рост показала столица Кубы Гавана – 764%, на втором месте оказался турецкий курорт Аланья с 546%, на третьем – Баку. Рост столицы Азербайджана составил 404%. Далее следуют Стамбул (345%) и Астана (320%).

За последние три месяца жилье через Airbnb зарегистрировали 506 тысяч российских туристов.