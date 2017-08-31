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В Привокзальном поселке стало на одну автобусную остановку больше

На улице Карбышева удома №16 в Привокзальном поселке Омска появилась новая остановка общественного транспорта. Останавливаться на ней автобусы начнут с 1 сентября, сообщили в городском департаменте транспорта.

Решение об установке нового остановочного пункта приняла комиссия по обследованию маршрутов пассажирского транспорта. Ее работа, в основном, базируется на пожеланиях жителей.

Всего с августа прошлого года специалисты проверили 23 остановочных пунктов, 13 из них обновили, два перенесли.

Ранее новые остановки появились на улице 70 лет Октября, в поселке Новая Станица и на улице Багратиона.