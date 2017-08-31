Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
31
августа
чт
Ночь +11
Утро +16
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.55 58.65
EUR69.55 69.49
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 YaBrowser/17.7.1.791 Yowser/2.5 Safari/537.36

НовостиОбщество в Омске

В Привокзальном поселке стало на одну автобусную остановку больше

В Привокзальном поселке стало на одну автобусную остановку больше
Источник картинки
Новый остановочный пункт появился на улице Карбышева.
31.08.2017 18:33
Поделиться:

На улице Карбышева  удома №16 в Привокзальном поселке Омска появилась новая остановка общественного транспорта. Останавливаться на ней автобусы начнут с 1 сентября, сообщили в городском департаменте транспорта.

Решение об установке нового остановочного пункта приняла комиссия по обследованию маршрутов пассажирского транспорта. Ее работа, в основном, базируется на пожеланиях жителей.

Всего с августа прошлого года специалисты проверили 23 остановочных пунктов, 13 из них обновили, два перенесли.

Ранее новые остановки появились на улице 70 лет Октября, в поселке Новая Станица и на улице Багратиона.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 135
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: автобусы, остановки, привокзальный

Читайте также:

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Не хотите рисковать при покупке квартиры? Подробнее
Этажи, федеральная риэлторская компания
Красный Путь, 80/2
*ПАО «ВТБ24».
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Кадастровые работы.Юридические услуги.Операции с недвижимостью!Скидка*
Аверс-риэлт, ООО
Декабристов, 104
*Подробнее по телефону.
Срочный выкуп квартир за 24 часа! 344-422
Квартсервис, компания недвижимости
Куйбышева, 43
Решение, ООО, агентство недвижимости и юридических услуг
Декабристов, 45

Новости рубрики

26 августа в Омской области стартует охотничий сезон

26 августа в Омской области стартует охотничий сезон

303 просмотров, комментировать
В выходные в Омске будет жарко

В выходные в Омске будет жарко

394 просмотров, комментировать
Грязь с омских улиц напрямую стекает в Иртыш и Омь

Грязь с омских улиц напрямую стекает в Иртыш и Омь

328 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске хозяйка избитой хаски предложила надеть намордники и поводки на детей

В Омске хозяйка избитой хаски предложила надеть намордники и поводки на детей

219 просмотров, комментировать
В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

231 просмотров, комментировать
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

411 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5334 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3768 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Черданцев Сергей Михайлович
Черданцев Сергей Михайлович

// Омская драма приготовила детям новогоднего Винни-Пуха

Все упоминания (4)

Чуркин Константин Александрович
Чуркин Константин Александрович

// В Омском педуниверситете выбраны три потенциальных кандидата в ректоры

Все упоминания (12)

Фролов Сергей Петрович
Фролов Сергей Петрович

// 33 омские дороги отремонтировали досрочно

Все упоминания (202)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

Полимер Инэк
Полимер Инэк

// Омичи претендуют на томскую воду

Все упоминания (1)

TELE2 Россия
TELE2 Россия

// В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

Все упоминания (374)

Титан, группа компаний
Титан, группа компаний

// Фонд развития промышленности одобрил проект по омскому производству фенола-ацетона

Все упоминания (229)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

// Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

280 просмотров, комментировать
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

240 просмотров, комментировать
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

316 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

325 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

326 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

415 просмотров, комментировать
Популярно
Омская школа попала в Топ-200 по России

Омская школа попала в Топ-200 по России

2724 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2465 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2252 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик