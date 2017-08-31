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В Омске хозяйка избитой хаски предложила надеть намордники и поводки на детей
В омском парке 30-летия ВЛКСМ неизвестные нанесли множество ударов и ножевых ранений собаке породы хаски. Животное по кличе Эсси совершало вечернюю прогулку со своей хозяйкой и ее друзьями, которые также взяли с собой четвероногих питомцев. В какой-то момент собака пропала из вида людей минут на пятнадцать, а когда вернулась, на ней были гематомы и глубокие порезы по всему телу, особенно на лапах. О происшествии хозяйка сообщила «ВКонтакте».
Просим очевидцев: может кто что видел, каких-нибудь подозрительных людей, выходящих из кустов. Примерная траиктория, где могло это произойти – в самом центре поляны, внутри велосипедной трассы.
̶ написала хозяйка животного, Жанна С.
Однако обсуждение происшествия вскоре превратилось в скандал. Одни желают смерти живодерам, а другие обвиняют хозяйку в том, что оставила крупную собаку в общественном месте без поводка и присмотра.
У нас в Омске люди звери.
– считает Вячеслав Ч.
Я вот себе смутно представляю, как в парке можно избить собаку, а тем более порезать. Она же просто убежит, если не привязана.
– размышляет Станислав К.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.
̶ пишет пользователь под ником «Коренной Омич».
Это хаски, если отпустили с поводка, то пиши пропало. Собаки очень активные, можно отпустить данную породу в нефтах, через пару часов поймать её на Кирова)
– рассказывает Кристина Л.
Если ко мне / моим детям подбегает собака, я это расцениваю как попытку напасть. И мне незачем читать о породе. У меня собака всегда на поводке там, где дети, тем более ̶ парк.
̶ делится Наталья Г.
Еще никогда не слышала чтоб хаски нападали на людей.
– убеждена Лариса А.
Катаюсь и бегаю там частенько. Днём все отлично просматривается, кустов нет. Не представляю как можно порезать собаку если она на тебя не кидается. С собой баллончик с газом на такой случай.
– прокомментировал Сергей П.
А что вообще собака делала в парке рядом с велотрасой без поводка?
̶ спрашивает Сергей И.
А зачем вы ищете очевидцев , чтобы потом допустим найти тех кто -это сделал и избить их????!!!! Или вы подали заявления в полицию о избиении собаки???!!!
– недоумевает Галина К.
Галина, мы не ищем конкретных людей что бы мстить и т.д. хотим всего лишь разобраться в ситуации, что произошло.
̶ отвечает за потерпевшую Зинаида А.
Тем не менее, хозяйка животного уже публично пишет оскорбительные комментарии тем, кто с ней не согласен. Так, Наталью Г. собачница назвала «пергидрольной дурой» и предложила держать ей свою дочку на поводке.
Ой всё и вы идите к Наталье.
– послала хозяйка животного и других критиков.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу данного происшествия пока не поступало.
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