Заключенный подарил омской Пушкинке ее макет, который делал полгода

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В ближайшие дни омичи смогут увидеть в фойе библиотеке имени Пушкина ее макет в масштабе 1:100. Это подарок от одного из заключенных ФКУ ИК-7, Павла Игоревича К. Он работал над деревянной моделью полгода, используя фотографии и чертежи, которые были предоставлены библиотекарями. А 29 августа результат кропотливой работы в Пушкинку передали сотрудники УФСИН.

Хотелось в точности изобразить на макете здания скульптуры великих людей России, барельефы, количество всех окон книгохранилища, прилегающую территорию. Очень приятно, что мою работу смогут оценить по достоинству много людей.

— цитирует слова Павла К. пресс-служба омской УФСИН.

Сотрудничество библиотеки с областным УФСН началось в прошлом году. Тогда заключенные сделали деревянные макеты памятников города, чтобы их могли «увидеть» своими руками слепые и слабовидящие читатели. Среди макетов был маленький музыкальный театр, дом со шпилем, дворец генерал-губернатора и другие знаковые здания Омска.