Омские следователи посетили выпускной в детдоме №4

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Они пришли проводить подшефных ребят во взрослую жизнь.

Омские следователи посетили выпускной вечер в детском доме №4. Следователи из областного управления СК РФ пришли на праздник, чтобы проводить подшефных ребят во взрослую жизнь. Они уже не первый год оказывают воспитанникам детдома моральную и материальную поддержку.

Следователи уже 5 лет шефствуют над городским детским домом № 4 и за это время стали хорошими друзьями с воспитанниками.

̶ сообщается на сайте областного главка СК России.

На празднике правоохранители пожелали выросшим детям во взрослой жизни обрести свой настоящий и любимый дом, где было бы много душевного тепла и уюта. Количество выпускников не уточняется, но на памятной фотографии рядом со следователями позируют пятеро нарядных юношей.

Как сообщал Омскпресс ранее, в Омске для 22 сирот не нашлось даже положенных 600 рублей в честь выпуска.