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НовостиРоссия

Омские следователи посетили выпускной в детдоме №4

Омские следователи посетили выпускной в детдоме №4
Источник картинки
Они пришли проводить подшефных ребят во взрослую жизнь.
31.08.2017 14:55
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Омские следователи посетили выпускной вечер в детском доме №4. Следователи из областного управления СК РФ пришли на праздник, чтобы проводить подшефных ребят во взрослую жизнь. Они уже не первый год оказывают воспитанникам детдома моральную и материальную поддержку.

Следователи уже 5 лет шефствуют над городским детским домом № 4 и за это время стали хорошими друзьями с воспитанниками.

̶  сообщается на сайте областного главка СК России.

На празднике правоохранители пожелали выросшим детям во взрослой жизни обрести свой настоящий и любимый дом, где было бы много душевного тепла и уюта. Количество выпускников не уточняется, но на памятной фотографии рядом со следователями позируют пятеро нарядных юношей.

Как сообщал Омскпресс ранее, в Омске для 22 сирот не нашлось даже положенных 600 рублей в честь выпуска.

Автор: Дарья Нуриева
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