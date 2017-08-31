Новости → Россия
Омские следователи посетили выпускной в детдоме №4
Омские следователи посетили выпускной вечер в детском доме №4. Следователи из областного управления СК РФ пришли на праздник, чтобы проводить подшефных ребят во взрослую жизнь. Они уже не первый год оказывают воспитанникам детдома моральную и материальную поддержку.
Следователи уже 5 лет шефствуют над городским детским домом № 4 и за это время стали хорошими друзьями с воспитанниками.
̶ сообщается на сайте областного главка СК России.
На празднике правоохранители пожелали выросшим детям во взрослой жизни обрести свой настоящий и любимый дом, где было бы много душевного тепла и уюта. Количество выпускников не уточняется, но на памятной фотографии рядом со следователями позируют пятеро нарядных юношей.
Как сообщал Омскпресс ранее, в Омске для 22 сирот не нашлось даже положенных 600 рублей в честь выпуска.
Читайте также:
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов
Смартфоны и планшеты стали главной причиной падения зрения у современных детей.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Москве пройдет международный чемпионат по кроссфиту
Репутация вузов России растет на международной арене
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры