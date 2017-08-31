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Омичей возят на автобусах с неисправными тормозами
Вчера утром, 30 августа, омские полицейские проверили техническое состояние пассажирского транспорта около ПАТП и на «конечках».
За пару часов стражи порядка осмотрели более 300 машин, из которых 19 оказались с техническими неисправностями, не совместимыми с дальнейшей эксплуатацией. В основном поломки были обнаружены в тормозной и рулевой системах, отметили в омском УМВД.
По итогу проверки сотрудники УМВД возбудили более 100 административных дел. Многие водители не включали ближний свет фар, водили без документов и ремня безопасности, не пропускали пешеходов на «зебре», останавливались в запрещенных местах и перенаполняли салон.
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*«Мр. Райт».
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