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НовостиОбщество в Омске

Омичей возят на автобусах с неисправными тормозами

Омичей возят на автобусах с неисправными тормозами
Источник картинки
Полицейские выявили 19 серьезных нарушений при проверки технического состояния пассажирского транспорта.
31.08.2017 13:49
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Вчера утром, 30 августа, омские полицейские проверили техническое состояние пассажирского транспорта около ПАТП и на «конечках».

За пару часов стражи порядка осмотрели более 300 машин, из которых 19 оказались с техническими неисправностями, не совместимыми с дальнейшей эксплуатацией. В основном поломки были обнаружены в тормозной и рулевой системах, отметили в омском УМВД.

По итогу проверки сотрудники УМВД возбудили более 100 административных дел. Многие водители не включали ближний свет фар, водили без документов и ремня безопасности, не пропускали пешеходов на «зебре», останавливались в запрещенных местах и перенаполняли салон.

Автор: Анна Гапошина
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