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За полгода по жалобам омичей коммунальщики оштрафованы почти на миллион
За первые шесть месяцев текущего года омичи 322 раза жаловались на коммунальные службы города, якобы нарушившие права потребителей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество жалоб в сфере ЖКХ выросло. Об этом стало известно из отчета областного управления Роспотребнадзора, опубликованного на их официальном сайте.
В ответ на жалобы управление Роспотребнадзора провело 77 административных расследований. По их результатам выявлено 53 правонарушения, по которым были составлены протоколы. Общая сумма наложенных штрафов составила 901 300 рублей.
Как стало известно Омскпресс, главной причиной недовольства омичей коммунальщиками является нарушение порядка ценообразования за ремонт и содержание домов, нарушение установленных тарифов и сокрытие полной и достоверной информации об услугах.
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