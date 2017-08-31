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Омские пожарные вынесли из огня пожилую хозяйку частного дома
Сегодня стало известны подробности о пожаре, произошедшем в частном секторе Кировского округа накануне. Возгорание произошло в кочегарке, вплотную пристроенной к одному из частных домов. На момент прибытия спасателей из ее дверей шел дым, горела крыша кочегарки.
Сын хозяйки дома и соседи пытались потушить пожар самостоятельно. Он сообщил прибывшим спасателям, что в доме находится его мать, которая не может выйти самостоятельно. Пожарные нашли женщину лежащей на кровати и вынесли ее в безопасное место. Также им удалось отстоять от огня дом и имущество, коорые актически не пострадали, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Как стало известно Омскпресс, причиной возгорания, скорее всего было нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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