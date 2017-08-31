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В Омской области будут судить женщину, совравшую о побоях
За ложный донос 34-летняя жительница Азовского района Омской области предстанет перед судом.
Как сообщили в областном УМВД, женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что ей причинили побои. Прибывший на вызов полицейский выяснил, что заявительница повздорила с гражданским мужем и, чтобы отомстить за обиду, соврала о том, что мужчина ее побил.
Правоохранители предупредили ее об ответственности за ложные сведения, однако женщину это не остановило, и она написала на сожителя заявление.
Впоследствии факт причинения побоев не подтвердился. Теперь фигурантке грозит наказание вплоть до 2-х лет лишения свободы.
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