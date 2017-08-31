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Омич с 5-й Кордонной убил соседа, обозвавшего его «коротышом»
Сегодня стало известно, что распитие спиртных напитков двумя омичами в минувшую субботу закончилось фатально. Один из них скончался в больнице скорой помощи, а другому теперь грозит тюремное заключение до десяти лет.
По данным следствия, двое соседей, живущих в доме на 5-1 Кордонной, проводили выходной за распитием спиртных напитков. На двоих они употребили четыре бутылки водки. Затем между собутыльниками возникла ссора, во время которой один из них назвал другого нецензурной формой слова «коротыш». Обладатель невысокого роста был ранее судим за убийство. На оскорбление он отреагировал жестоко: ударил соседа кухонным ножом в живот. О произошедшем напавший сообщил матери пострадавшего, которая и вызвала скорую помощь. Вскоре после госпитализации пострадавший скончался.
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