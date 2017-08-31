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В Омской области пятеро депутатов скрыли свои доходы
В Нововаршавском районе Омской области прокуратура выявила нарушения при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства местными депутатами.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, 5 депутатов Советов Черлакского и Зареченского сельских не отчитались о своих доходах, имуществе и расходах за 2016 год. Хотя, согласно действующему законодательству, это влечет за собой досрочное прекращение депутатских полномочий.
Однако данный вопрос на заседаниях Советов не обсуждался, в связи с чем оба Совета получили от прокурора представления. Замечания органы местного самоуправления проигнорировали. Это стало поводом для обращения прокуратуры в суд.
Согласно судебному решению, Советы исполнили требования прокурора. В настоящее время полномочия 5-ти народных избранников, не подавших декларации о доходах, досрочно прекращены.
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Владимир Жуковский
Политолог
Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?
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Алексей Сокин
Вице-спикер Городского Совета
Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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