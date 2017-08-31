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Для празднования Курбан-Байрама 1 сентября до обеда перекроют омские улицы
Курбан-Байрам – это одно из основных торжеств в исламе, которое знаменует окончание паломничества в Мекку. В 2017 году праздник жертвоприношения выпадает на 1 сентября и будет длиться 3 дня.
Омск — многонациональный и многоконфессиональный город. Уважение к традициям народов, проживающих в тесном соседстве, является условием его успешного культурного и социального развития,
— отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова.
Праздник начинают отмечать с раннего утра, поэтому 1 сентября по улицам 19-й Линии и 20-й Линии на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября с 06:00 до 13:00 часов будет закрыто движение для любого транспорта. Это позволит организованно провести праздничное богослужение, сообщает пресс-служба омской мэрии. Стоит добавить, что основные мероприятия пройдут в Сибирской соборной мечети (ул. 20-я Линия, 102) и в мечети Хаир-Ихсан (ул. Богдана Хмельницкого, 140).
Хорошим делом для мусульман считается в этот день угостить жертвенным мясом всех людей, даже имеющих другие религиозные взгляды.
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