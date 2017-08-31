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НовостиСобытия в Омске

В Омске пройдет гастрономический фестиваль «Тысяча и один плов»

В Омске пройдет гастрономический фестиваль «Тысяча и один плов»
Источник картинки
Ташкентский, самаркандский, бухарский и другие пловы будут готовить в сквере Дружбы народов.
31.08.2017 12:27
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В Омске впервые пройдет гастрономический фестиваль «Тысяча и один плов». Мероприятие запланировано на эту субботу, 2 сентября и начнется в сквере Дружбы народов в 12:00.  Омичи, пришедшие на фестиваль, смогут не только попробовать блюда, но и послушать живую музыку.

Как стало известно Омскпресс, организатором вкусного события станет узбекская община. Также свои умения покажут представители казахской, киргизской и азербайджанской общин Омска.

Узбекский плов, традиция его приготовления и культура, включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы этим фактом гордимся и планируем показать все богатство узбекской кухни.

– приводит слова главы «Содружества узбекистанцев» Бахромбека Юсулова официальный сайт омской мэрии.

Планируется, что повара будут не только готовить плов, но и поделятся секретами его приготовления. Точное количество видов плова, которые будут представлены на празднике, пока неизвестно. Но среди них точно будут блюда по ташкентскому, самаркандскому, бухарскому, кокандскому и андижанскому рецепту.

Автор: Дарья Нуриева
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