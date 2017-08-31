Доставка пенсий в Омске начнется раньше срока

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Обычно выдача пенсии происходит 3 числа каждого месяца. В сентябре этот день выпал на выходной.

В связи с тем, что 3 сентября – это воскресение, пенсионерам начнут разносить пенсию с 1 сентября. Досрочная доставка денежных средств в первый день осени пройдет в Советском, Кировском, Ленинском округах Омска, а также во многих районах Омской области.

Второго сентября почтальоны обрадуют пенсионеров Центрального и Октябрьского округов города. В этот же день пенсию получают пожилые люди в Азовском, Знаменском, Колосовском, Тарском районах.

Пресс-служба Омской Губернии отмечает, что пенсия придет по графику к тем людям, которые получают ее через банк. Стоит добавить, что по данным регионального ПФР в Омской области проживает более 590 тысяч пенсионеров. Через «Почту России» пенсию получают 38%, а через банки – 62%.