Новости → Общество в Омске
Доставка пенсий в Омске начнется раньше срока
В связи с тем, что 3 сентября – это воскресение, пенсионерам начнут разносить пенсию с 1 сентября. Досрочная доставка денежных средств в первый день осени пройдет в Советском, Кировском, Ленинском округах Омска, а также во многих районах Омской области.
Второго сентября почтальоны обрадуют пенсионеров Центрального и Октябрьского округов города. В этот же день пенсию получают пожилые люди в Азовском, Знаменском, Колосовском, Тарском районах.
Пресс-служба Омской Губернии отмечает, что пенсия придет по графику к тем людям, которые получают ее через банк. Стоит добавить, что по данным регионального ПФР в Омской области проживает более 590 тысяч пенсионеров. Через «Почту России» пенсию получают 38%, а через банки – 62%.
Читайте также:
В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы
Омичи в соцсетях смеются над происшествием.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омской области 118 домов подключат к газу
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры