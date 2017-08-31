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НовостиПроисшествия в Омске

Омич украл у соседки гараж и сдал на металлолом за 21 500

Омич украл у соседки гараж и сдал на металлолом за 21 500
Источник картинки
Хозяйка обнаружила пропажу не сразу.
31.08.2017 12:09
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54-летняя жительница Кировского округа какое-то время не пользовалась гаражом, а когда решила поставить туда машину, обнаружила лишь пустое место. О пропаже металлического гаража она известила полицию. Ничего ценного в гараже омичка не хранила, но исчезнувший бокс оценила в 60 000 рублей.

Правоохранители проверили пункты приема металлолома, и в одном из них обнаружили пропавший гараж. Из-за больших габаритов его еще не успели переработать. Спустя несколько дней удалось найти и похитителя. Им оказался 26-летний ранее судимый сосед пострадавшей, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Омич признал свою вину и рассказал, что пустующий гараж приметил еще месяц назад. Задумав похитить его, он просто заказал спецтехнику, чтобы вывезти бокс в пункт приема металлолома на улице Казахстанской. Рабочим грабитель сказал, что гараж принадлежит ему. За гараж он получил 21 500 рублей, которые успел потратить.

Как стало известно Омскпресс, гараж возвращен законной владелице, а против грабителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Автор: Дарья Нуриева
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