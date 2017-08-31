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НовостиКультура в Омске

Бесплатные кинопоказы организуют для омичей и в сентябре

Бесплатные кинопоказы организуют для омичей и в сентябре
Источник картинки
Организаторы будут ориентироваться на погоду.
31.08.2017 12:06
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Летние кинотеатры под открытым небом в парке 300-летия Омска и на «Зеленом острове» продолжат работать и в сентябре, пообещали в омской мэрии. Организаторы кинопоказов будут ориентироваться на погоду.

На завтра, 1 сентября, в 21:00 часов в парке 300-летия Омска запланирован бесплатный показ фильма «Кухня. Последняя битва». Для тех, кто не сможет посетить этот показ, тот же фильм покажут на центральной аллее «Зеленого острова» 2 сентября в 20:30 часов.

Напомним, бесплатные кинопоказы в Омске организует Дом кино и департаментом по делам молодежи омской мэрии.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 31-12-38.

Автор: Анна Гапошина
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