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Бесплатные кинопоказы организуют для омичей и в сентябре
Летние кинотеатры под открытым небом в парке 300-летия Омска и на «Зеленом острове» продолжат работать и в сентябре, пообещали в омской мэрии. Организаторы кинопоказов будут ориентироваться на погоду.
На завтра, 1 сентября, в 21:00 часов в парке 300-летия Омска запланирован бесплатный показ фильма «Кухня. Последняя битва». Для тех, кто не сможет посетить этот показ, тот же фильм покажут на центральной аллее «Зеленого острова» 2 сентября в 20:30 часов.
Напомним, бесплатные кинопоказы в Омске организует Дом кино и департаментом по делам молодежи омской мэрии.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 31-12-38.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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