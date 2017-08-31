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К борьбе с коррупцией подключают творческие силы омской молодежи
Омский областной колледж культуры и искусств под патронатом регионального Минкульта и управления Губернатора по профилактике коррупции и правонарушений объявил конкурс творческих работ «Вместе против коррупции».
В период с 25 сентября по 7 ноября омичи, достигшим 15 лет, смогут прислать свои рисунки, коллажи, видеоролики, мультимедиа-графику на антикоррупционную тему. Желающим принять участие в конкурсе необходимо прислать в конкурсную комиссию на электронный адрес market@ookkii.ru: заполненную заявку; согласие на обработку персональных данных; творческую работу в электронном виде. С формами документов можно ознакомиться по ссылке: http://www.sibmincult.ru/content/official/no-corruption/index.php.
Работы победителей будут использовать во время антикоррупционной пропаганды и просвещения, задействуют в социальной рекламе, разместят на сайтах образовательных учреждений и в соцсетях, сообщает Облправительство.
Награждение пройдет в декабре накануне Международного дня борьбы с коррупцией. Подробную информацию можно узнать по телефонам: (3812) 68-19-53, 8-905-942-25-26.
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