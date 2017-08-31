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Омский бизнесмен не смог отсудить 9 миллионов за магнитики с «Любочкой» и «Степанычем»

Авторские права на известные омские достопримечательности - скульпутуру «Любочки» и сантехника «Степаныча», стали предметом судебного разбирательства. Омский предприниматель пытался взыскать девять миллионов со своих конкурентов в суде. Так, с компании «Сима-Опт» он потребовал 300 000 за магнитики, с компании «Береста Урал» — 1,08 миллионов за шкатулки, а с издательства «Уральский рабочий» — 7,8 миллионов рублей.

Скульптуры на Любинском проспекте появились около двадцати лет назад, по заказу и на деньги мэрии. Осуществили проект архитекторы С. Норышев и И. Вахитов.

Они посчитали, что права на использование Любочки и Степаныча принадлежат им, поэтому и частично передали их предпринимателю Роману Рудакову. Не бесплатно, конечно. И даже вроде бы как-то документально оформили эту необычную сделку.

̶ писала «Комсомольская правда».

Теперь предприниматель, занимающийся выпуском сувенирной продукции, подает в суд на тех, кто пытается использовать «его» скульптуры в коммерческих целях. Так, в феврале этого года бизнесмен судился с издательством «Омский ракурс» за публикацию фотографий скульптур в альбоме «Омские маршруты» и требовал выплатить ему 7,8 миллионов. Мэрия подала встречный иск против предпринимателя и двух архитекторов, в котором доказывала, что авторские права на скульптуры принадлежат городской администрации. Омская судья Ирина Мосолова приняла решение в пользу города.

Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Екатеринбурга принял во внимание решение, которое ранее было вынесено в Омске и отказал предпринимателю в удовлетворении иска.