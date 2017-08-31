В Омской области стали реже умирать от рака

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Как сообщает Росстат, за период с января по июль 2017 года в омском регионе умерло меньше жителей, чем за аналогичный период 2016 года. Разница составила 1,4%.

Всего с начала года по июль в Омской области умерло 15 тысяч 245 человек, большая часть которых умерла по причине болезни кровообращения. Отмечается, что количество умерших, страдавших заболеваниями кровеносной системы, увеличилось на 3,1%.

Еще 2 тысячи 152 человека умерли от онкологических заболеваний. При этом показатель смертности от новообразований за год снизился на 4,5%. Такая же динамика наблюдается среди смертностей от туберкулеза (-25% за год) и от болезней пищеварительной системы (-9,1% за год).

930 жителей региона умерли от внешних причин: отравления алкоголем (124 человека), случайные утопления (17 человек), ДТП (65 человек), самоубийства (167 человек) и убийства (61 человек).

При этом, если утонувших и отравившихся алкоголем за год стало меньше, то число самоубийц, жертв убийц, а также погибших в ДТП увеличилось.