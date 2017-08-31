Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
31
августа
чт
Вечер +15
Ночь +11
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.55 58.75
EUR69.55 69.80
 ПокупкаПродажа
CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиОбщество в Омске

В Омской области стали реже умирать от рака

В Омской области стали реже умирать от рака
Росстат опубликовал данные о смертности за январь-июль 2017 года.
31.08.2017 11:23
Поделиться:

Как сообщает Росстат, за период с января по июль 2017 года в омском регионе умерло меньше жителей, чем за аналогичный период 2016 года. Разница составила 1,4%.

Всего с начала года по июль в Омской области умерло 15 тысяч 245 человек, большая часть которых умерла по причине болезни кровообращения. Отмечается, что количество умерших, страдавших заболеваниями кровеносной системы, увеличилось на 3,1%.

Еще 2 тысячи 152 человека умерли от онкологических заболеваний. При этом показатель смертности от новообразований за год снизился на 4,5%. Такая же динамика наблюдается среди смертностей от туберкулеза (-25% за год) и от болезней пищеварительной системы (-9,1% за год).

930 жителей региона умерли от внешних причин: отравления алкоголем (124 человека), случайные утопления (17 человек), ДТП (65 человек), самоубийства (167 человек) и убийства (61 человек).

При этом, если утонувших и отравившихся алкоголем за год стало меньше, то число самоубийц, жертв убийц, а также погибших в ДТП увеличилось.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 74
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, здоровье, росстат, смертность, самоубийство, рак, смерть, статистика

Читайте также:

Изображение

На 3-й Транспортной в Омске осталось устранить дефект и нанести разметку

В городе идут завершающие работы на последней ремонтируемой дороге в 2017 году.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Природный оазис в Омске. Для семьи и друзей. В городе как на природе!
Раздолье, экопарк
Мира проспект, 112а к1/1
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
*«Мр. Райт».
Банные номера с бассейнами и выходом на мангальную площадку у реки!
Жар-Птица, гостиничный комплекс
14-я линия, 2а
Акции! Уютные гостиничные номера, финские сауны, кафе
Оазис, банно-гостиничный комплекс
Госпитальная, 81а
*1–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 38-05-60.
Бани на дровах. От 500 р./ч. Именинникам скидка 10%. 4-й ч в подарок
Бани на Енисейской
Енисейская 3-я, 30Б

Новости рубрики

Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе

Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе

1331 просмотров, комментировать
В Омской области 118 домов подключат к газу

В Омской области 118 домов подключат к газу

326 просмотров, комментировать
В Омске пенсионерка, сбитая на «зебре», отсудила 200 000 компенсации

В Омске пенсионерка, сбитая на «зебре», отсудила 200 000 компенсации

277 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

136 просмотров, комментировать
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

374 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

393 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5320 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3762 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

// Инфляция в России. Май: погода и цены на продукты питания

Все упоминания (31)

Мизулина Елена Борисовна
Мизулина Елена Борисовна

// Елена Мизулина в Омске навестила кошку Марусю

Все упоминания (142)

Шишкин Дмитрий Сергеевич
Шишкин Дмитрий Сергеевич

// С 31 марта 2017 года омичи смогут ночью покупать алкоголь в магазинах многоэтажек

Все упоминания (15)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Spring
Spring

// Выбираем матрас с независимым пружинным блоком

Все упоминания (19)

Роспотребнадзор по Омской области
Роспотребнадзор по Омской области

// Роспотребнадзор предупредил омичей об эпидемии гриппа в Индии

Все упоминания (845)

Тихая речка
Тихая речка

// Коттеджный поселок "Красноярка De Luxе”: новый формат проживания

Все упоминания (3)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

// Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

248 просмотров, комментировать
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

220 просмотров, комментировать
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

291 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

308 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

307 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

384 просмотров, комментировать
Популярно
Омская школа попала в Топ-200 по России

Омская школа попала в Топ-200 по России

2613 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2328 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2235 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик