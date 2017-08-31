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НовостиЭкономика в Омске

В Омске «Мостовик» должен работникам почти 600 миллионов рублей

В Омске «Мостовик» должен работникам почти 600 миллионов рублей
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Выплат от предприятия-банкрота ожидают около 10 000 работников.
31.08.2017 10:56
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Научно-производственное объединение «Мостовик», одно из крупнейших проектных и строительных компаний России, все еще должен своим работникам около шестисот миллионов рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции глава регионального министерства труда Владимир Куприянов. Также он заявил, что активы НПО выставлены на продажу.

В соцсетях возмущенные работники «Мостовика» пишут, что имущество организации продается, но денег они все равно не получают.

Мне интересно, как так получается, что все имущество продаётся, а долги не гасятся?

– спрашивает Дмитрий М.

Так оно продается подставным своим фирмам за копейки. Эти копейки идут на зарплату Котову (300 тыс в месяц) и его подчиненным. На обеспечение банкротства ежемесячно тратятся миллионы рублей. До нас ничего не доходит. Все вырученное уводится любым способом. На вопрос почему от продажи городка за 100 млн. нам не выплатили НИЧЕГО прокуратура скромно промолчала.  

̶  считает Татьяна Т.

Я уже не вижу ни в чём смысла! Думаю накрылись наши денюжки медным тазом! Ни приставы,ни Мостовик ничего не будут делать - все прикрываются законом о банкротстве, а Котов з.п. получает больше 300 тыс. в месяц - вот где наши деньги!

– отчаялась Марина О.

Выплат от предприятия, объявленного банкротом в 2014 году, ожидают около 10 000 работников. А всего на момент банкротства в «Мостовике» работало около 18 000 человек по всей стране.

Автор: Дарья Нуриева
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