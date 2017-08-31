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НовостиОбщество в Омске

В Омской области школы не выполнили почти 5% предписаний пожарного надзора

В Омской области школы не выполнили почти 5% предписаний пожарного надзора
Источник картинки
Виктор Назаров потребовал доложить о причинах и сроках устранения недостатков.
31.08.2017 10:45
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В облправительстве 30 августа прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Омской области под председательством Виктора Назарова.

В омском регионе 1 сентября в 725 школах пройдут торжественные линейки и начнется новый учебный год для 218 тысяч детей. Отмечается, что в прошлом году школьников было на 6 тысяч меньше. Всего в области будет функционировать 1333 образовательных организаций.

В учебных заведениях были проведены проверки надзорными органами. Правоохранительные органы, региональное Минобразование, омская мэрия и главы районов по возможности устранили недостатки. По информации пресс-службы Омской Губернии, к 30 августа выполнено 95,1% предписаний службы пожарного надзора.

Губернатор потребовал отчитаться по причинам недостатков и срокам их устранения. В целом безопасность школ находится в удовлетворительном состоянии. Все учебные заведения прошли приемку.

Кроме того, 1 сентября будет больше полицейского патруля в местах проведения праздничных и общественных мероприятий.

Автор: Мария Ильченко
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