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В Омской области школы не выполнили почти 5% предписаний пожарного надзора
В облправительстве 30 августа прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Омской области под председательством Виктора Назарова.
В омском регионе 1 сентября в 725 школах пройдут торжественные линейки и начнется новый учебный год для 218 тысяч детей. Отмечается, что в прошлом году школьников было на 6 тысяч меньше. Всего в области будет функционировать 1333 образовательных организаций.
В учебных заведениях были проведены проверки надзорными органами. Правоохранительные органы, региональное Минобразование, омская мэрия и главы районов по возможности устранили недостатки. По информации пресс-службы Омской Губернии, к 30 августа выполнено 95,1% предписаний службы пожарного надзора.
Губернатор потребовал отчитаться по причинам недостатков и срокам их устранения. В целом безопасность школ находится в удовлетворительном состоянии. Все учебные заведения прошли приемку.
Кроме того, 1 сентября будет больше полицейского патруля в местах проведения праздничных и общественных мероприятий.
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