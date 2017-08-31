В Омской области из-за спора утонул 52-летний мужчина

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Трагедией завершился отдых компании местных жителей селе Сергеевка Оконешниковского района Омской области. Вчера они решили отдохнуть возле котлована на окраине села. Один из отдыхавших, разогретый алкоголем, поспорил с другими, что переплывет котлован.

По предварительным данным, 52-летний мужчина проплыл всего несколько метров, но начал тонуть. Друзья пытались его спасти, но когда спорщика удалось вытащить на берег, он был уже мертв.

Как сообщает «Вечерний Омск», по факту гибели гражданина проводится проверка.