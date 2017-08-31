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Омичи в соцсетях смеются над происшествием.

В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

Информация о том, что в омском аэропорту пропало электричество, поступила в одну из городских групп «Вконтакте» от очевидца. Женщина, оказавшись в темноте, сделала фото в доказательство своих слов.

Аэропорт без электричества. Никого не впускают и не выпускают. Туристы в Турцию не попадут.

̶ подписала фотографию Светлана П.

Однако вместо сочувствия застрявшие в аэропорту туристы получили от других омичей порцию злорадства и подшучиваний над фотографией.

Фотка огонь! А это я у статуи Свободы ночью факел ***, зацените!

– разместил в ответ фото черного квадрата Максим Т.

Фотограф уровень бог!

̶ иронизирует Татьяна П.

Свечками уже кто-то там барыжит?

̶ интересуется Сергей Д.

Я писал в Омск электрооборудование что постоянно отключают и *** у них какая-то с оборудованием. Прислали отмазку, мол мы не при делах.

– рассказал Павел Ф.

На волгоградской тоже нет.

̶ сообщил Захар С.

«Последний улетающий из страны должен выключить свет в аэропорту».

̶ цитирует известную шутку пользователь Хомо Эректус.

Официальных комментариев по поводу отключения электричества в аэропорту и задержке рейсов в Турцию и Сочи на данный момент не поступало.