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В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы
Информация о том, что в омском аэропорту пропало электричество, поступила в одну из городских групп «Вконтакте» от очевидца. Женщина, оказавшись в темноте, сделала фото в доказательство своих слов.
Аэропорт без электричества. Никого не впускают и не выпускают. Туристы в Турцию не попадут.
̶ подписала фотографию Светлана П.
Однако вместо сочувствия застрявшие в аэропорту туристы получили от других омичей порцию злорадства и подшучиваний над фотографией.
Фотка огонь! А это я у статуи Свободы ночью факел ***, зацените!
– разместил в ответ фото черного квадрата Максим Т.
Фотограф уровень бог!
̶ иронизирует Татьяна П.
Свечками уже кто-то там барыжит?
̶ интересуется Сергей Д.
Я писал в Омск электрооборудование что постоянно отключают и *** у них какая-то с оборудованием. Прислали отмазку, мол мы не при делах.
– рассказал Павел Ф.
На волгоградской тоже нет.
̶ сообщил Захар С.
«Последний улетающий из страны должен выключить свет в аэропорту».
̶ цитирует известную шутку пользователь Хомо Эректус.
Официальных комментариев по поводу отключения электричества в аэропорту и задержке рейсов в Турцию и Сочи на данный момент не поступало.
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