ДТП под Омском: 2 пешехода погибли

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В минувший четверг, 30 августа, в рабочем поселке Таврическое произошло смертельное ДТП с участием пешеходов. Информация о происшествии поступила в полицию в 21:40 часов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По прибытии на место случившегося полицейские установили, что 20-летняя автоледи на «Мазде-3» при движении по улице Магистральная сбила двоих пешеходов, переходивших дорогу по «зебре».

В результате ДТП скончалась женщина и 33-летний мужчина. Оба пешехода погибли на месте до приезда «скорой».

Проверка по факту аварии продолжается.