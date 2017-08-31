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За лето на легальных пляжах не произошло ни одного несчастного случая.

Сегодня в Омске официально закрывается пляжный сезон, на пяти городских пляжах последний раз дежурят спасатели. Уже завтра, в первый день осени, купание на этих пляжах будет считаться несанкционированным, ведь за безопасностью на воде больше никто не будет следить.

Как сообщают чиновники из департамента общественной безопасности города, этим летом на официальных пляжах не произошло ни одного несчастного случая. А вот купание на несанкционированных пляжах в тот же период закончилось трагедией для 22 человек.