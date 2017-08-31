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В Омске на проспекте Королева с четвертого этажа упал промышленный альпинист
Сегодня стали известны подробности происшествия, произошедшего накануне на проспекте Королева. 25-летний мужчина, работающий промышленным альпинистом, заделывал межплиточные швы на панельной девятиэтажке. По неустановленным пока причинам, он сорвался с высоты четвертого этажа, и упал на землю.
С тяжелыми повреждениями альпинист был доставлен в первую больницу скорой помощи. У него диагностировали травму головы, перелом поясничного отдела позвоночника, грудины, ребер и ноги.
По информации «Вечернего Омска» альпинист был работником управляющей компании «Монтажник», правоохранительные органы проводят в ней проверку по факту несчастного случая.
Как сообщал Омскпресс, днем ранее четырехлетний мальчик упал со второго этажа из-за москитной сетки.
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