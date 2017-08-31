Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
31
августа
чт
Вечер +15
Ночь +11
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.50 58.80
EUR69.50 69.80
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16

НовостиОбщество в Омске

Омские школьники 1 сентября пойдут по обновленным тротуарам

Омские школьники 1 сентября пойдут по обновленным тротуарам
Завершился ремонт пешеходных дорожек и тротуаров вблизи образовательных учреждений.
31.08.2017 09:45
Поделиться:

В Омске к 1 сентября заасфальтировали тротуары и пешеходные дорожки около детских садов и средних школ. Всего работы были произведены на 51 объекте. Обновленная территория в общей сложности составила более 11 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Объекты приводили  порядок специалисты бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Ремонтные работы начались согласно муниципальному заданию, которое было создано по результатам комиссионного обследования. При этом учитывались обращения жителей и предписания государственных контрольно-надзорных органов.

Стоит добавить, что обновление асфальтового покрытия проводилось для повышения безопасности юных омичей и их родителей.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 74
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Тротуар, пешеходная дорожка, асфальт, ремонт, школа, детский сад, новости Омск

Читайте также:

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Подарок! Двойной гамбургер или двойной «Кантрибургер»
Макдоналдс, рестораны быстрого обслуживания
Карла Маркса проспект, 16 к1
Вкусно. Низкие цены. Бесплатная доставка шашлыков!*
У Вартана, кафе
10 лет Октября, 209г
ООО «Байкал», г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 209а, КПП 550401001. *Подробности на сайте увартана.рф и по тел. +7 (38-12) 40-42-54.
Теперь мы «Партком»! Новое имя, новое меню, обновленное кафе
Партком, кафе-отель
Карла Маркса проспект, 41/10
Завтраки и бизнес-ланчи!
Coffee rooms, кофейня
Карла Либкнехта, 2

Новости рубрики

Общественники предложили новые трамвайные маршруты в Омске

Общественники предложили новые трамвайные маршруты в Омске

362 просмотров, комментировать
Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе

Путешественник об Омске: город застрял в 90-х, а местами в постапокалипсисе

1329 просмотров, комментировать
В Омской области 118 домов подключат к газу

В Омской области 118 домов подключат к газу

324 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

0 просмотров, комментировать
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

371 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

387 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5316 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3760 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Дариенко Станислав Геннадьевич
Дариенко Станислав Геннадьевич

// Утренний кофе

Все упоминания (9)

Маликов Виталий Николаевич
Маликов Виталий Николаевич

// Раскол в Горсовете произошёл не по регламенту

Все упоминания (7)

Иващенко Геннадий Иванович
Иващенко Геннадий Иванович

// В ОмскВодоканале сменился гендиректор

Все упоминания (78)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Омскшина, ОАО
Омскшина, ОАО

// Для сотрудников "Мостовика" пройдет очередная ярмарка вакансий

Все упоминания (48)

Вита, ОАО
Вита, ОАО

// В Омске появилась Доска Памяти

Все упоминания (22)

Промсвязьбанк, ОАО
Промсвязьбанк, ОАО

// В Омске может обанкротиться еще одна дочерняя компания "Мостовика"

Все упоминания (51)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

// Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

233 просмотров, комментировать
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

215 просмотров, комментировать
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

284 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

303 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

303 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

375 просмотров, комментировать
Популярно
Омская школа попала в Топ-200 по России

Омская школа попала в Топ-200 по России

2572 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2287 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2227 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик