Омские школьники 1 сентября пойдут по обновленным тротуарам

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В Омске к 1 сентября заасфальтировали тротуары и пешеходные дорожки около детских садов и средних школ. Всего работы были произведены на 51 объекте. Обновленная территория в общей сложности составила более 11 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Объекты приводили порядок специалисты бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Ремонтные работы начались согласно муниципальному заданию, которое было создано по результатам комиссионного обследования. При этом учитывались обращения жителей и предписания государственных контрольно-надзорных органов.

Стоит добавить, что обновление асфальтового покрытия проводилось для повышения безопасности юных омичей и их родителей.