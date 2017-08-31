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Омские школьники 1 сентября пойдут по обновленным тротуарам
В Омске к 1 сентября заасфальтировали тротуары и пешеходные дорожки около детских садов и средних школ. Всего работы были произведены на 51 объекте. Обновленная территория в общей сложности составила более 11 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Объекты приводили порядок специалисты бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Ремонтные работы начались согласно муниципальному заданию, которое было создано по результатам комиссионного обследования. При этом учитывались обращения жителей и предписания государственных контрольно-надзорных органов.
Стоит добавить, что обновление асфальтового покрытия проводилось для повышения безопасности юных омичей и их родителей.
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