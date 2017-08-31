Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
31
августа
чт
Вечер +15
Ночь +11
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.50 58.80
EUR69.50 69.80
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16

НовостиКультура в Омске

В Омске ТЮЗ не выплатил музыкантам 171 000 рублей за «Маленькие трагедии»

В Омске ТЮЗ не выплатил музыкантам 171 000 рублей за «Маленькие трагедии»
Источник картинки
Дело скупого театра рассмотрел суд.
31.08.2017 09:32
Поделиться:

Трагедией для кошелька обернулись выступления музыкантов омской филармонии в спектакле ТЮЗа «Маленькие трагедии». Симфонический оркестр выполнил свою часть контракта, а вот руководство театра своей пренебрегло. Музыкантам так и не выплатили гонорары.

Напомним, премьера рок-спектакля по пьесам Пушкина на сцене Театра юного зрителя состоялась в 2015 году.

Впервые на одной сцене - ведущие артисты ТЮЗа, театра драмы, симфонический оркестр Омской филармонии и камерный хор «Певчие». Сценография спектакля создана с использованием новейших виртуальных и реальных технологий. Специально написанная музыка сочетает академическое звучание симфонического оркестра и эмоциональные партии рок-оперы. Драматические артисты поют вживую. 

– сообщалось на официальной страничке мероприятия «ВКонтакте».

Однако в октябре 2016 года постановка внезапно была отменена. Зрителям, уже купившим билеты, предложили сходить на любой другой спектакль, а также пообещали, что «Маленькие трагедии» вернутся на сцену в скором времени.

Спектакль так и не вернулся, а вместе с ним администрация театра забыла вернуть деньги за работу музыкантам, приглашенным из филармонии. Это получилось в духе одной из пушкинских трагедий - «Скупого рыцаря». В ней молодой герой писал жалобу на скрягу-отца местному герцогу. А вот музыкантом пришлось жаловаться Фемиде.

Как стало известно Омскпресс, недавно суд рассмотрел иск, поданный филармонией против ТЮЗа. По постановлению суда со скупого театра взыщут долг по гонорарам на сумму 171 000 рублей.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 83
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: театр, ТЮЗ, музыканты, работодатель, работа, спектакль, филармония, гонорар, суд, долг

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В литературном музее Омска откроют выставку в честь Александра Токарева

В литературном музее Омска откроют выставку в честь Александра Токарева

264 просмотров, комментировать
На выходные в Омске Любинский проспект снова стал местом творческих встреч

На выходные в Омске Любинский проспект снова стал местом творческих встреч

474 просмотров, комментировать
Молодая омичка снялась в рекламе Prada

Молодая омичка снялась в рекламе Prada

474 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

В омском аэропорту ночью отключили электричество и задержали рейсы

0 просмотров, комментировать
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

371 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

387 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2320 просмотров
3
Александр Лейфер Александр Лейфер

председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
СЕСТРА и БРАТ

Давно, ещё в  1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата  Константина. 

11981 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Дариенко Станислав Геннадьевич
Дариенко Станислав Геннадьевич

// Утренний кофе

Все упоминания (9)

Маликов Виталий Николаевич
Маликов Виталий Николаевич

// Раскол в Горсовете произошёл не по регламенту

Все упоминания (7)

Иващенко Геннадий Иванович
Иващенко Геннадий Иванович

// В ОмскВодоканале сменился гендиректор

Все упоминания (78)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Омскшина, ОАО
Омскшина, ОАО

// Для сотрудников "Мостовика" пройдет очередная ярмарка вакансий

Все упоминания (48)

Вита, ОАО
Вита, ОАО

// В Омске появилась Доска Памяти

Все упоминания (22)

Промсвязьбанк, ОАО
Промсвязьбанк, ОАО

// В Омске может обанкротиться еще одна дочерняя компания "Мостовика"

Все упоминания (51)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

По итогам первого полугодия ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений

// Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

233 просмотров, комментировать
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

215 просмотров, комментировать
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

284 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

303 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

303 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

375 просмотров, комментировать
Популярно
Омская школа попала в Топ-200 по России

Омская школа попала в Топ-200 по России

2572 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2287 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2227 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик