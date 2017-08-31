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В Омске ТЮЗ не выплатил музыкантам 171 000 рублей за «Маленькие трагедии»

Трагедией для кошелька обернулись выступления музыкантов омской филармонии в спектакле ТЮЗа «Маленькие трагедии». Симфонический оркестр выполнил свою часть контракта, а вот руководство театра своей пренебрегло. Музыкантам так и не выплатили гонорары.

Напомним, премьера рок-спектакля по пьесам Пушкина на сцене Театра юного зрителя состоялась в 2015 году.

Впервые на одной сцене - ведущие артисты ТЮЗа, театра драмы, симфонический оркестр Омской филармонии и камерный хор «Певчие». Сценография спектакля создана с использованием новейших виртуальных и реальных технологий. Специально написанная музыка сочетает академическое звучание симфонического оркестра и эмоциональные партии рок-оперы. Драматические артисты поют вживую.

– сообщалось на официальной страничке мероприятия «ВКонтакте».

Однако в октябре 2016 года постановка внезапно была отменена. Зрителям, уже купившим билеты, предложили сходить на любой другой спектакль, а также пообещали, что «Маленькие трагедии» вернутся на сцену в скором времени.

Спектакль так и не вернулся, а вместе с ним администрация театра забыла вернуть деньги за работу музыкантам, приглашенным из филармонии. Это получилось в духе одной из пушкинских трагедий - «Скупого рыцаря». В ней молодой герой писал жалобу на скрягу-отца местному герцогу. А вот музыкантом пришлось жаловаться Фемиде.

Как стало известно Омскпресс, недавно суд рассмотрел иск, поданный филармонией против ТЮЗа. По постановлению суда со скупого театра взыщут долг по гонорарам на сумму 171 000 рублей.