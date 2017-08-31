Омским льготникам деньги на проезд будут выдавать на руки?

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Глава омского Минтруда Владимир Куприянов рассказал журналистам издания «Омск-информ» о льготах на проезд в муниципальном транспорте.

Как считает руководитель ведомства, нынешняя система не совершенна, поскольку льготы в итоге получают не пассажиры, а скорее перевозчики.

Сегодня мы заключаем соглашения между министерством и перевозчиком. В этом случае есть злоупотребления. Кто-то ездит по чужой карточке, а кондукторы и водители часто не замечают этого. Сколько ридер считал поездок, столько денег мы должны выплатить. Эти деньги получает перевозчик. Куда он эти средства использует, мы не знаем. Если мы бы отдавали деньги тем, кто имеет право на эту льготу, мы бы свою миссию выполнили бы. Человек уже сам решит, за месяц он это проездит или в течение года будет использовать,

- отмечает Владимир Куприянов.

По его мнению, не исключено, что в дальнейшем денежные средства будут начисляться напрямую получателю льгот, то есть бесплатные поездки будут заменять «живыми» деньгами. При этом он уверен, что казна от этого не пострадает.

Однако пока все останется по-прежнему, в 2018 году никаких радикальных изменений в систему перевозок внедрено не будет.

Сейчас каждому льготнику ежемесячно начисляется 30 бесплатных поездок в городском и еще 30 в пригородном транспорте. Неиспользованные поездки при этом суммируются. Некоторые омские льготники общественным транспортом не пользуются, но на их карты бесплатные поездки все равно начисляются.