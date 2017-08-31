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В городе идут завершающие работы на последней ремонтируемой дороге в 2017 году.

На 3-й Транспортной в Омске осталось устранить дефект и нанести разметку

Улица 3-я Транспортная стала последним из 33-х запланированный для ремонта объектов в этом году. На завершающем этапе комиссия из Минстрой Омской области проинспектировала участок от улицы Панфилова до 1-й Индустриальной. К 30 августа была проведена фрезеровка, уложен нижний слой и 50% верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает Om1.ru, ранее на данном участке были обнаружены дефекты: нарушен коэффициент уплотнения. Комиссия проверила как устранены дефекты и взяла повторные пробы.

По ровности и поперечным уклонам объект соответствует нормативам, кроме уплотнения на небольшом участке в 15 метров. До 1 сентября подрядчик обязан устранить дефект, положить верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанести разметку,

- цитирует издание замминистра строительства и ЖКХ Омской области Дмитрия Христолюбова.

Также он добавил, что еще на трех улицах из федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» осталось нанести разметку.

Депутат Горсовета Андрей Никитин заявил, что количество ремонтируемых дорог будет увеличиваться, а уже к 2020 году в Омске все дороги станут идеальными.