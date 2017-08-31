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НовостиЭкономика в Омске

Производство на омском электромеханическом заводе набирает обороты

Производство на омском электромеханическом заводе набирает обороты
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Модернизирование производства делает завод более конкурентоспособным и позволяет увеличить количество заказов.
31.08.2017 08:12
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Накануне глава Омской области Виктор Назаров оценил возможности первого в регионе цеха горячего цинкования конструкций для энергетики, нефтяной и газовой отраслей на базе электромеханического завода.

Как отметили в Облправительстве, омский завод вошел в число первых, освоивших технологию горячего цинкования металлоконструкций, и ввёл цех, который за год способен выпускать 20 тонн продукции.

Современное оборудование позволяет цинковать крупногабаритные конструкции, которые в длину достигают до 13 метров. На базе предприятия также существует своя лаборатория, где специалисты строго контролируют химический состав растворов предварительной подготовки и цинкового расплава.

Как заявил Виктор Назаров, модернизирование производства делает завод более конкурентоспособным и позволяет увеличить количество заказов.

Сегодня завод загружен и работает в три смены, пятьсот рабочих мест. Завод планирует наращивать объёмы производства в цехе горячего цинкования до проектной мощности в 20 тысяч тонн, а это дополнительные налоги и новые рабочие места. Этот проект мы будем поддерживать и в дальнейшем, задача второго этапа – строительство второй подстанции, так как с ростом производственной загрузки мощности действующей станции становится недостаточно и может возникнуть дефицит электроэнергии,

- рассказал Глава региона.

Услуги по горячему цинкованию сегодня широко востребованы по всей стране и за границей. Сейчас такую технологию применяют при производстве опор ЛЭП, дорожных ограждений, площадок цехов ТЭЦ, ГРЭС и других сферах.

Как рассказал председатель совета директоров ОЭМЗ Игорь Антропенко, с началом работы цеха горячего цинкования налоговые отчисления в казну превысили 150 миллионов рублей.

Автор: Анна Гапошина
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