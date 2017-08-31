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НовостиВ мире

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена

Ученые нашли у женщин два «воинственных» гена
Источник картинки
Так специалисты называют ген моноаминооксидаза А (MAO-A), который ответственен за расщепление гормонов.
31.08.2017 02:25
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Как сообщает издание ufanotes.ru, ученые нашли у женщин два «воинственных» гена. Так специалисты называют ген моноаминооксидаза А (MAO-A). Он ответственен за расщепление гормонов, которые ответственны за удовольствие и стресс. А также заставляет людей бросаться «на рожон» и принимать рискованные решения. 

«Воинственный» ген находится в Х-хромосоме, именно по этой причине женщины являются носителями двух этих генов. Ну а у «сильного пола» этот ген представлен в единственном экземпляре. Однако агрессия у мужчин в крови, они гораздо активнее и агрессивнее женщин. Это связано с активностью различных ферментов. У мужчин они являются высокоактивными.

Автор: Мария Чухутова
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