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Как сообщает издание ufanotes.ru, ученые нашли у женщин два «воинственных» гена. Так специалисты называют ген моноаминооксидаза А (MAO-A). Он ответственен за расщепление гормонов, которые ответственны за удовольствие и стресс. А также заставляет людей бросаться «на рожон» и принимать рискованные решения.

«Воинственный» ген находится в Х-хромосоме, именно по этой причине женщины являются носителями двух этих генов. Ну а у «сильного пола» этот ген представлен в единственном экземпляре. Однако агрессия у мужчин в крови, они гораздо активнее и агрессивнее женщин. Это связано с активностью различных ферментов. У мужчин они являются высокоактивными.