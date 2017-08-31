CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

Под Омском двухлетний мальчик чуть не утонул в бассейне для полива

В рабочем поселке Кормиловка двухлетний мальчик чуть не утонул в бассейне для полива. О падении ребенка в воду в диспетчеру Кормиловской ЦРБ сообщила его бабушка. На место выехала бригада скорой. В это время родные мальчика положили его в машину, дедушка начал оказывать ему первую помощь, и машина отправилась навстречу медикам.

Буквально через 10 минут после поступления сигнала ребенок оказался в руках у врачей. На тот момент у него произошла остановка дыхания. Фельдшер на месте провела реанимационные мероприятия и восстановила дыхание ребенка.

Следующую ночь врачи занимались восстановлением жизненно-важных функций ребенка. Утром он пришел в сознание и его перевели в неврологическое отделение областной детской больницы. По сообщению пресс-службы правительства омской области, мальчик идет на поправку.