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НовостиПроисшествия в Омске

Под Омском двухлетний мальчик чуть не утонул в бассейне для полива

Под Омском двухлетний мальчик чуть не утонул в бассейне для полива
Сейчас ребенок находится в неврологическом отделении областной детской больницы.
31.08.2017 00:44
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В рабочем поселке Кормиловка двухлетний мальчик чуть не утонул в бассейне для полива. О падении ребенка в воду в диспетчеру Кормиловской ЦРБ сообщила его бабушка. На место выехала бригада скорой. В это время родные мальчика положили его в машину, дедушка начал оказывать ему первую помощь, и машина отправилась навстречу медикам.

Буквально через 10 минут после поступления сигнала ребенок оказался в руках у врачей. На тот момент у него произошла остановка дыхания. Фельдшер на месте провела реанимационные мероприятия и восстановила дыхание ребенка.

Следующую ночь врачи занимались восстановлением жизненно-важных функций ребенка. Утром он пришел в сознание и его перевели в неврологическое отделение областной детской больницы. По сообщению пресс-службы правительства омской области, мальчик идет на поправку.

Автор: Марина Петрова
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