При спасении ребёнка в Иртыше утонул мужчина

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50-летний житель села Нижнеиртышское Саргатского района утонул в Иртыше, спася ребенка. Это произошло 29 августа.

Мужчина гулял вдоль реки с внучкой и ее подругой. Дети захотели искупаться, и он разрешил им войти в воду на мелководном участке. Одна из девочек попала в омут и начала тонуть. Мужчина бросился ей на помощь и вытолкнул на берег, но сам ушел под воду. Дети позвали на помощь, но мужчину так и не нашли, сообщили в СКР по Омской области.

Поисками его тела сейчас занимаются водолазы.