Новости → Происшествия в Омске
При спасении ребёнка в Иртыше утонул мужчина
50-летний житель села Нижнеиртышское Саргатского района утонул в Иртыше, спася ребенка. Это произошло 29 августа.
Мужчина гулял вдоль реки с внучкой и ее подругой. Дети захотели искупаться, и он разрешил им войти в воду на мелководном участке. Одна из девочек попала в омут и начала тонуть. Мужчина бросился ей на помощь и вытолкнул на берег, но сам ушел под воду. Дети позвали на помощь, но мужчину так и не нашли, сообщили в СКР по Омской области.
Поисками его тела сейчас занимаются водолазы.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Маршрутчики Омской области массово нарушают правила
В этом году в Омской области 12 детей выпали из окон
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан