Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
31
августа
чт
Утро +18
День +21
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 58.85
EUR70.20 69.99
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

НовостиПроисшествия в Омске

Полиция Омска поймала 22-летнего наркоторговца

Полиция Омска поймала 22-летнего наркоторговца
Молодой мужчина реализовывал запрещенный препараты через тайники-закладки.
31.08.2017 00:07
Поделиться:

Полицейские Омска задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков через тайники-закладки. При осмотре у него нашли полимерный пакет с 0,22 граммами наркотического средства. Кроме этого, у него дома обнаружили весы и другое оборудование для фасовки.

По версии правоохранителей, наркоторговец распространял запрещённые вещества среди жителей Советского округа.  

По информации пресс-службы УМВД России по городу Омску, против омича возбуждены два уголовных дела: «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимально ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 95
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: наркотики, полиция, наркоторговля

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

Маршрутчики Омской области массово нарушают правила

Маршрутчики Омской области массово нарушают правила

488 просмотров, комментировать
В этом году в Омской области 12 детей выпали из окон

В этом году в Омской области 12 детей выпали из окон

418 просмотров, комментировать
Апелляцию Шишова о выплате 635 млн в бюджет Омской области отклонили

Апелляцию Шишова о выплате 635 млн в бюджет Омской области отклонили

612 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

307 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

338 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

401 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2310 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5301 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Степанова Марина Юрьевна
Степанова Марина Юрьевна

// В Омске во время замены водопровода обнаружены кости мамонта

Все упоминания (9)

Лапухин Виктор Прокопьевич
Лапухин Виктор Прокопьевич

// После Ротберга. Рейтинг новых «культурных менеджеров» Омска

Все упоминания (92)

Ягр Яромир
Ягр Яромир

// Прощание с Анатолием Бардиным пройдет в понедельник в фойе «Арены-Омск»

Все упоминания (199)

Омская крепость
Омская крепость

// В Омске пройдет «Велоночь» в цветах российского триколора

Все упоминания (563)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

ТРИЭС
ТРИЭС

// Омский медиамагнат собрался стать французским виноделом

Все упоминания (16)

ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет
ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет

// ОмГАУ оставят без тепла из-за долга в 15,6 млн рублей

Все упоминания (136)

Наполеон, ООО
Наполеон, ООО

// Омский "Наполеон" сдался

Все упоминания (3)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры

42 просмотров, комментировать
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

230 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

270 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

268 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

340 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

373 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2517 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2200 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2198 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик