Полиция Омска поймала 22-летнего наркоторговца

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Полицейские Омска задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков через тайники-закладки. При осмотре у него нашли полимерный пакет с 0,22 граммами наркотического средства. Кроме этого, у него дома обнаружили весы и другое оборудование для фасовки.

По версии правоохранителей, наркоторговец распространял запрещённые вещества среди жителей Советского округа.

По информации пресс-службы УМВД России по городу Омску, против омича возбуждены два уголовных дела: «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимально ему грозит до 20 лет лишения свободы.