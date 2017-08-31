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Омич собрал «Москвич-400» 1949 года выпуска из деталей самолета
Житель Омска Алексей Назаров восстановил «Москвич-400» 1949 года, добавив в его салон кресла от самолета Ту-154. Также он модернизировал силовую установку авто, что увеличило ее производительность до 81 лошадиной силы, то есть почти в три раза больше, чем изначально. Появилась в обновленном «Москвиче» и печка, а также другие элементы, которые делают его более комфортным.
Назаров потратил на восстановление автомобиля несколько лет. Теперь он хочет продать его за один миллион рублей. По его словам, деньги пойдут на свадьбу сына.
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