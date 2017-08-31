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Омская школа попала в Топ-200 по России
Многопрофильный образовательный центр развития одарённости №117 города Омска попал в рейтинг 200 лучших школ России. Учебное заведение оказалось на 192 месте из 200. Составители — рейтинговое агентство RAEX — оценивали школы по количеству выпускников, поступивших в самые престижные вузы страны.
Возглавила список столичная школа-интернат имени Колмогорова при МГУ им. Ломоносова, на втором месте оказался московский лицей «Вторая школа», на третьем — лицей научно-инженерного профиля, расположенный в подмосковном Королеве.
Большая часть школ, попавших в рейтинг, находится в Москве и Московской области.
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