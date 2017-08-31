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Итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры
Как сообщает научный журнал ToDay News Ufa, итальянские ученые обнаружили «семена» черной дыры, высказав предположение о возникновении первых сверхмассивных черных дыр. Они сообщили, что облака газа в ранней Вселенной коллапсировали, что и привело к появлению загадочных объектов.
Астрономами было открыто два молекулярных облака, которые получили названия — «семена» черной дыры. Анализ этих облаков подтверждает теорию европейских ученых. Физики считают, что развитие первых черных дыр протекало стремительно, но это реально исключительно в случае, если такое облако миновало процесс зарождения крупных звезд, их последующего развития, коллапса и дальнейшего слияния.
Хотя и доказательств этой теории пока нет, а споры о возникновении черных дыр продолжаются и по сей день. Одной из самых популярных теорий остается та, что предполагает самопроизвольное превращение больших масс в черные дыры в ходе естественной эволюции.
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