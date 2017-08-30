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Омичи выберут дороги, которые отремонтируют в 2018 году

Омичам предоставили возможность выбрать дороги, которые будут отремонтированы в 2018 году. Отдать свой голос можно в официальной группе «Безопасные и качественные дороги I Омск» «ВКонтакте».

При этом специалисты уже составили список из 37 дорог, нуждающихся в ремонте, 18 из них расположены в Центральном округе Омска. Можно выбрать из них, а можно предложить и свою улицу.

Голосование пройдет до 9 сентября.

В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» новый асфальт сделали на 33 городских магистралях.