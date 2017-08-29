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НовостиСпорт в Омске

Сергея Шнурова восхитило выступление российских гимнасток на Универсиаде под «Ленинград»

Сергея Шнурова восхитило выступление российских гимнасток на Универсиаде под «Ленинград»
Источник картинки
Свои комментарии он опубликовал в своем «Инстаграме». 
30.08.2017 20:01
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Сборная России по художественной гимнастике выполнила упражнении с тремя мячами и двумя скакалками под аккомпанемент песен группы «Ленинград». Это не осталось незамеченным лидером рок-коллектива Сергеем Шнуровым.

У себя в «Инстаграме» он опубликовал видео того, как он следит за выступлением девушек. «Симпатичные. Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику», – комментирует он.

Как сообщалось ранее, на Всемирной Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, девушки выиграли два «золота». В составе команды выступала спортсменка из Омска Вера Бирюкова.

Автор: Марина Петрова
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