Новости → Спорт в Омске
Сергея Шнурова восхитило выступление российских гимнасток на Универсиаде под «Ленинград»
Сборная России по художественной гимнастике выполнила упражнении с тремя мячами и двумя скакалками под аккомпанемент песен группы «Ленинград». Это не осталось незамеченным лидером рок-коллектива Сергеем Шнуровым.
У себя в «Инстаграме» он опубликовал видео того, как он следит за выступлением девушек. «Симпатичные. Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику», – комментирует он.
Как сообщалось ранее, на Всемирной Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, девушки выиграли два «золота». В составе команды выступала спортсменка из Омска Вера Бирюкова.
Читайте также:
Несколько бывших игроков «Авангарда» сидят без работы
Среди них Никита Никитин и Игорь Мусатов.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
На «Арене-Омск» встретятся «Авангард» и «Северсталь»
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Все упоминания (6)
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан