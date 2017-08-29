Сергея Шнурова восхитило выступление российских гимнасток на Универсиаде под «Ленинград»

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Свои комментарии он опубликовал в своем «Инстаграме».

Сборная России по художественной гимнастике выполнила упражнении с тремя мячами и двумя скакалками под аккомпанемент песен группы «Ленинград». Это не осталось незамеченным лидером рок-коллектива Сергеем Шнуровым.

У себя в «Инстаграме» он опубликовал видео того, как он следит за выступлением девушек. «Симпатичные. Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику», – комментирует он.

Наши гимнастки выступают на Универсиаде в Тайбэе под песни Ленинграда! Девчонки, я вас люблю! Удачи вам! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Авг 29 2017 в 2:56 PDT

Как сообщалось ранее, на Всемирной Универсиаде, которая проходит в Тайбэе, девушки выиграли два «золота». В составе команды выступала спортсменка из Омска Вера Бирюкова.