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Омская гимнастка Вера Бирюкова взяла два «золота» Всемирной Универсиады
Омская гимнастка Вера Бирюкова в составе сборной России по художественной гимнастике завоевала два «золота» Всемирной Универсиады.
В упражнении с пятью обручами наша команда набрала 17,525 балла, опередив Японию (17,350) и Северную Корею (16,550). Девушки стали лучшими и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, набрав 17,450 балла против 15,600 у сборной Китайского Тайбэя и 15,550 Украины.
Помимо Бирюковой в составе сборной выступили Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова.
XXIX Всемирная летняя Универсиада проходит в Тайбэе. В ней принимают участие более 7,5 тысяч спортсменов из 142 стран.
Вера Бирюкова – воспитанница омского областного Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике, единственная олимпийская чемпионка-2016 на турнире.
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