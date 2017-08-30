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НовостиСпорт в Омске

Омская гимнастка Вера Бирюкова взяла два «золота» Всемирной Универсиады

Омская гимнастка Вера Бирюкова взяла два «золота» Всемирной Универсиады
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Двойного успеха девушка добилась в составе сборной России.  
30.08.2017 19:53
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Омская гимнастка Вера Бирюкова в составе сборной России по художественной гимнастике завоевала два «золота» Всемирной Универсиады.

В упражнении с пятью обручами наша команда набрала 17,525 балла, опередив Японию (17,350) и Северную Корею (16,550). Девушки стали лучшими и в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, набрав 17,450 балла против 15,600 у сборной Китайского Тайбэя и 15,550 Украины.

Помимо Бирюковой в составе сборной выступили Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова.

XXIX Всемирная летняя Универсиада проходит в Тайбэе. В ней принимают участие более 7,5 тысяч спортсменов из 142 стран.

Вера Бирюкова –  воспитанница омского областного Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике, единственная олимпийская чемпионка-2016 на турнире.

Автор: Марина Петрова
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