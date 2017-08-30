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В Омске мужчина крал золото, показывая приемы борьбы
30-летний житель Новосибирска обворовывал посетителей ресторанов Омска, показывая приемы борьбы. В полицию обратились трое потерпевших: к каждому из них подходил знакомиться мужчина спортивного телосложения и предлагал выйти в фойе, чтобы он мог продемонстрировать свои борцовские навыки.
Демонстрируя захваты, он снимал со своих новых знакомых золотые украшения. Так, пострадавшие оценили свои потери в 85, 115 и 165 тысяч рублей.
Задержанного новосибирца все трое опознали.
В пресс-службе УМВД России по городу Омску сообщили, что по каждому из фактов возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
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