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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске мужчина крал золото, показывая приемы борьбы

В Омске мужчина крал золото, показывая приемы борьбы
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Всего он наворовал украшений на 365 тысяч рублей. 
30.08.2017 19:35
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30-летний житель Новосибирска обворовывал посетителей ресторанов Омска, показывая приемы борьбы. В полицию обратились трое потерпевших: к каждому из них подходил знакомиться мужчина спортивного телосложения и предлагал выйти в фойе, чтобы он мог продемонстрировать свои борцовские навыки.

Демонстрируя захваты, он снимал со своих новых знакомых золотые украшения. Так, пострадавшие оценили свои потери в 85, 115 и 165 тысяч рублей.

Задержанного новосибирца все трое опознали. 

В пресс-службе УМВД России по городу Омску сообщили, что по каждому из фактов возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Автор: Марина Петрова
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