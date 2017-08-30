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Пьяный омич удирал на «десятке» от полиции и снес светофор

25-летний омич катался вечером 29 августа по Омску в нетрезвом состоянии. Будучи за рулем «десятки», он наехал на бордюр, чем и привлек внимание патрульной машины ДПС.

Правоохранители потребовали водителя остановить машину, однако он ускорился и на улице Герцена врезался в светофор.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, против нарушителя составили сразу шесть административных протоколов. Ему придется ответить за управление автомобилем без номеров, за проезд на красный сигнал светофора, за невыполнение требований сотрудников полиции, за повторную поездку на незарегистрированном автомобиле, без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

По всем фактам проводится проверка.