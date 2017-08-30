Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
Ночь +18
Утро +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 58.85
EUR70.20 70.19
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1

НовостиПроисшествия в Омске

Пьяный омич удирал на «десятке» от полиции и снес светофор

Пьяный омич удирал на «десятке» от полиции и снес светофор
Против нарушителя составили сразу шесть административных протоколов.
30.08.2017 19:23
Поделиться:

25-летний омич катался вечером 29 августа по Омску в нетрезвом состоянии. Будучи за рулем «десятки», он наехал на бордюр, чем и привлек внимание патрульной машины ДПС.

Правоохранители потребовали водителя остановить машину, однако он ускорился и на улице Герцена врезался в светофор.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, против нарушителя составили сразу шесть административных протоколов. Ему придется ответить за управление автомобилем без номеров, за проезд на красный сигнал светофора, за невыполнение требований сотрудников полиции, за повторную поездку на незарегистрированном автомобиле, без документов и в состоянии алкогольного опьянения.   

По всем фактам проводится проверка.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 102
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: дтп, нарушения, полиция, гибдд, автомобили, погони, светофоры

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

На границе с Казахстаном задержали 900 кг конины

На границе с Казахстаном задержали 900 кг конины

424 просмотров, комментировать
Омичам вновь пришлось дышать хлороводородом

Омичам вновь пришлось дышать хлороводородом

515 просмотров, комментировать
Пенсионерка заплатила 140 тысяч рублей, чтобы получить 12

Пенсионерка заплатила 140 тысяч рублей, чтобы получить 12

805 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

266 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

324 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

365 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2300 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5288 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Даутов Олег Равильевич
Даутов Олег Равильевич

// Гендиректора омского аэропорта "Фёдоровка" уволили

Все упоминания (19)

Винокуров Александр Юрьевич
Винокуров Александр Юрьевич

// В Омской области готовят к добыче целебные грязи озера Эбейты

Все упоминания (51)

Норышев Сергей Викторович
Норышев Сергей Викторович

// Омская мэрия отсудила права на Любочку и Степаныча

Все упоминания (15)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В Омск пришли «Чистые Игры»

Все упоминания (227)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

ОмскВодоканал, ОАО
ОмскВодоканал, ОАО

// «Росводоканал Омск» два года «ВКонтакте» с потребителями

Все упоминания (260)

Газпром нефть, ОАО
Газпром нефть, ОАО

// Аграрии Омской области запасли почти 9 тысяч тонн минеральных удобрений

Все упоминания (178)

Роснанотех, ГК
Роснанотех, ГК

// Всероссийские спутниковые онлайн-семинары для бухгалтеров и юристов в июле

Все упоминания (42)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

211 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

257 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

258 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

317 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

363 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

320 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2506 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2179 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2132 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик