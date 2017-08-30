Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
Ночь +18
Утро +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 58.85
EUR70.20 70.24
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

НовостиПроисшествия в Омске

Роспотребнадзор предупредил омичей об эпидемии гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил омичей об эпидемии гриппа в Индии
Источник картинки
Перед поездкой в эту страну ведомство рекомендует делать прививки. 
30.08.2017 19:02
Поделиться:

Роспотребнадзор призвал омичей делать прививки от гриппа перед поездками в Индию. По стране свирепствует вирус А/H1N1, уже умерли более 600 индийцев. Больше всего заболевших в Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан.

В целях профилактики заражения при нахождении в Индии также необходимо при посещении массовых мероприятий и мест массового скопления людей пользоваться медицинской маской, защищающей верхние дыхательные пути, при возвращении в отель мыть руки с мылом, в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью,

– отмечают в Роспотребнадзоре.

Местное правительство делает все возможное, чтобы не допустить расширения масштабов эпидемии. Но среди населения слишком мало привитых, не редко люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, что снижает эффективность принимаемых мер.

Спад эпидемии специалисты ожидают к октябрю.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 70
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: болезни, поездки, индия, грипп, прививки

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

Антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане

Антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане

381 просмотров, комментировать
Водителя BMW, насмерть сбившего дорожного рабочего, отправили под суд

Водителя BMW, насмерть сбившего дорожного рабочего, отправили под суд

242 просмотров, комментировать
В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме

В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме

374 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

251 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

323 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

360 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2300 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5288 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Дымовский Алексей Александрович
Дымовский Алексей Александрович

// Бывший сотрудник омской полиции рассказал о своем руководстве

Все упоминания (26)

Кузнецов Денис Борисович
Кузнецов Денис Борисович

// Омский губернатор попросил помиловать опального бизнесмена Дениса Кузнецова

Все упоминания (87)

Иванов Александр Васильевич
Иванов Александр Васильевич

// Работы по реконструкции Омской крепости выполнены на 25%

Все упоминания (99)

Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Омская крепость
Омская крепость

// В Омске пройдет «Велоночь» в цветах российского триколора

Все упоминания (563)

УФМС, Управление Федеральной миграционной службы России по Омской области
УФМС, Управление Федеральной миграционной службы России по Омской области

// «Яблоко» и «Партию Роста» полностью сняли с выборов в Омске

Все упоминания (109)

Большекулачье
Большекулачье

// Пострадавшим от АЧС фермерам начнут выплачивать компенсации на следующей неделе

Все упоминания (20)

Газпром нефть, ОАО
Газпром нефть, ОАО

// Аграрии Омской области запасли почти 9 тысяч тонн минеральных удобрений

Все упоминания (178)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

204 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

256 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

256 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

306 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

360 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

316 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2505 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2177 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2109 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик