Новости → Происшествия в Омске
Роспотребнадзор предупредил омичей об эпидемии гриппа в Индии
Роспотребнадзор призвал омичей делать прививки от гриппа перед поездками в Индию. По стране свирепствует вирус А/H1N1, уже умерли более 600 индийцев. Больше всего заболевших в Мумбаи, в штатах Махараштра, Гуджарат, Керала, Раджастан.
В целях профилактики заражения при нахождении в Индии также необходимо при посещении массовых мероприятий и мест массового скопления людей пользоваться медицинской маской, защищающей верхние дыхательные пути, при возвращении в отель мыть руки с мылом, в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью,
– отмечают в Роспотребнадзоре.
Местное правительство делает все возможное, чтобы не допустить расширения масштабов эпидемии. Но среди населения слишком мало привитых, не редко люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, что снижает эффективность принимаемых мер.
Спад эпидемии специалисты ожидают к октябрю.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Октябрьском районе Омска потушили пожар в жилом доме
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан