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В Омске открыли памятник Сергею Витте
В Омске открыли памятник министру финансов Российской империи Сергею Витте. Бюст установили у здания управления налоговой службы по случаю 125-й годовщины его назначения на этот пост.
Зампред правительства Омской области Андрей Новоселов подчеркнул важность деятельности Витте в истории Омска.
Это был человек, который дал старт ускоренному развитию промышленности, активному переселению населения страны из европейской части России. Благодаря ему, ускорилось строительство Транссибирской магистрали, появление которой превратило Омск в крупнейший промышленный регион,
– сказал Новоселов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Бюст выполнил заслуженный художник России, мастера монументальной скульптуры Александр Аполлонов. Инициаторами установки монумента стало омское отделение Российского военно-исторического общества в рамках проекта «Аллея Российской Славы».
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