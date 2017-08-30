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НовостиОбщество в Омске

Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября
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В День знаний будет по-летнему тепло. 
30.08.2017 18:10
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В День знаний, 1 сентября, в Омской области будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до +27 градусов. При этом специалисты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы ожидают местами туман, местами пройдет дождь с грозой, ночью осадков не будет.

Погода начнет перестраиваться на осенний лад после 5 сентября. Именно тогда ожидается понижение температурных показателей до +12 градусов. В среднем в сентябре будет +6…+9 градусов, это ниже нормы на 1,5-2 градуса.

А уже во второй половине месяца синоптики прогнозируют мокрый снег.

Автор: Марина Петрова
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