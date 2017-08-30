Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
Ночь +18
Утро +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.65 58.85
EUR70.20 70.30
 ПокупкаПродажа
Mozilla Firefox

НовостиПроисшествия в Омске

В Советском округе Омска воздух перенасыщен пылью

В Советском округе Омска воздух перенасыщен пылью
Источник картинки
Предельно допустимая концентрация была достигнута накануне.  
30.08.2017 17:47
Поделиться:

Накануне, 29 августа, в Советском округе Омска воздух был перенасыщен пылью. Содержание пыли достигло предельно допустимой концентрации. Это следует из отчета Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы.

В остальных округах ничего подобного не наблюдалось.

К содержанию воздуха в Омске традиционно приковано особое внимание. Так, в городе периодически пахнет сероводородом и гарью. А на прошлой неделе жители обсуждали странный белый налет, появившийся на их автомобилях. 

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: пдк, пыль, воздух

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

Под натиском африканской чумы свиней пали еще два района Омской области

Под натиском африканской чумы свиней пали еще два района Омской области

811 просмотров, комментировать
Пострадавшим от АЧС фермерам выплатили уже более 10 млн рублей

Пострадавшим от АЧС фермерам выплатили уже более 10 млн рублей

305 просмотров, комментировать
Антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане

Антимонопольщики уличили «Омские кабельные сети» в обмане

380 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

232 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

318 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

354 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2298 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5283 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Провозин Алексей Николаевич
Провозин Алексей Николаевич

// «ОмскВодоканал» обеспечит жителей улицы Семашко питьевой водой

Все упоминания (53)

Лесниченко Александр Борисович
Лесниченко Александр Борисович

// Несанкционированное перекрытие дворовых проездов угрожает жизни и здоровью омичей

Все упоминания (5)

Голубев Олег
Голубев Олег

// Председатель омской РЭК решил сменить место работы

Все упоминания (20)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

РоКАС, ООО
РоКАС, ООО

// Омского депутата Шушубаева обвиняют в многомиллионном мошенничестве с деньгами дольщиков

Все упоминания (21)

Вита, ОАО
Вита, ОАО

// В Омске появилась Доска Памяти

Все упоминания (22)

Любинский молочноконсервный комбинат
Любинский молочноконсервный комбинат

// Сургутчанка нашла в омском масле резину

Все упоминания (21)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

Банк ВТБ предоставил предприятиям Сибири порядка 70 млрд рублей за первое полугодие

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

190 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

249 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

249 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

293 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

352 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

312 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2503 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2161 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2084 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик