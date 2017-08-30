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В Советском округе Омска воздух перенасыщен пылью
Накануне, 29 августа, в Советском округе Омска воздух был перенасыщен пылью. Содержание пыли достигло предельно допустимой концентрации. Это следует из отчета Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы.
В остальных округах ничего подобного не наблюдалось.
К содержанию воздуха в Омске традиционно приковано особое внимание. Так, в городе периодически пахнет сероводородом и гарью. А на прошлой неделе жители обсуждали странный белый налет, появившийся на их автомобилях.
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